Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался о коуче «Комо» Сеске Фабрегасе:

«Я уже сейчас думаю о матче с «Комо». Они обыграли нас в первом круге и сейчас хорошо выглядят. Они играют хорошо. И я уверен, что через 3-4 года Сеск Фабрегас будет среди лучших тренеров Европы. Я уже забыл о нашей победе над «Монцой» (4:0) и думаю о «Комо». Возможно, я повторюсь, но я очень уважаю «Комо» – это сильная команда. Мы видели, как они играли против «Наполи», и мы сами почувствовали их силу».

Проведение матча «Рома» – «Комо» запланировано на 2 марта в 19:00 по киевскому времени.