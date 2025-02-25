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Италия
25 февраля 2025, 12:05 | Обновлено 25 февраля 2025, 12:42
934
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»

Главный тренер «Ромы» высказался о Сеске Фабрегасе

25 февраля 2025, 12:05 | Обновлено 25 февраля 2025, 12:42
934
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
ФК Рома. Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался о коуче «Комо» Сеске Фабрегасе:

«Я уже сейчас думаю о матче с «Комо». Они обыграли нас в первом круге и сейчас хорошо выглядят. Они играют хорошо. И я уверен, что через 3-4 года Сеск Фабрегас будет среди лучших тренеров Европы. Я уже забыл о нашей победе над «Монцой» (4:0) и думаю о «Комо». Возможно, я повторюсь, но я очень уважаю «Комо» – это сильная команда. Мы видели, как они играли против «Наполи», и мы сами почувствовали их силу».

Проведение матча «Рома» – «Комо» запланировано на 2 марта в 19:00 по киевскому времени.

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Клаудио Раньери Сеск Фабрегас Рома Рим Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Рома
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