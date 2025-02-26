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26 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:23
422
1

Карпатские Медведи – Легенды ЦСКА Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 18:00 товарищеский матч ветеранов футбола

26 февраля 2025, 18:05 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:23
422
1
Карпатские Медведи – Легенды ЦСКА Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 февраля в 18.00 проводится дружеская встреча между командами Карпатские медведи и Легенды ЦСКА Киев.

Это благотворительный футбольный матч, в котором сыграют на одном футбольном поле несокрушимые ветераны, футболисты 1990-х и 2000-х и медийные личности.

Среди участников: Тарас Михалик, Артем Федецкий, Михаил Кополовец, Виктор Вацко, Эдуард Цихмейструк и многие другие.

Главная цель – сбор на реабилитацию и спортивный протез для ветерана Дмитрия «Кракена» Михасюка.

Обновлено. Благотворительный матч завершился вничью со счетом 12:12

Карпатские Медведи – Легенды ЦСКА Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Карпаты Львов ЦСКА Киев ветераны смотреть онлайн благотворительные матчи Тарас Михалик Артем Федецкий Михаил Кополовец Виктор Вацко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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