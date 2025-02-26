ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Владимир продлил контракт с киевским клубом
Украинский полузащитник Владимир Бражко и «Динамо» приняли решение о будущем.
Футбольный клуб «Динамо» заключил новый контракт с 23-летним футболистом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.
Владимир дебютировал в первой команде «Динамо» в конце июля 2023 года, проведя перед этим сезон в аренде в луганской «Заре». В составе «бело-синих» за неполных два сезона провел 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.
Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»
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дуже шкода.
в 27 він крім туреччини ні кому не буде потрібен.
В був шанс стати футболістом.
А в сухому залишку буде радіти голам в вората інгульця та оболоні