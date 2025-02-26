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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 18:31 |
2155
9

ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера

Владимир продлил контракт с киевским клубом

26 февраля 2025, 18:31 |
2155
9
ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера
ФК Динамо. Владимир Бражко

Украинский полузащитник Владимир Бражко и «Динамо» приняли решение о будущем.

Футбольный клуб «Динамо» заключил новый контракт с 23-летним футболистом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Владимир дебютировал в первой команде «Динамо» в конце июля 2023 года, проведя перед этим сезон в аренде в луганской «Заре». В составе «бело-синих» за неполных два сезона провел 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Владимир Бражко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 9
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TarasTaras94
Сподіваюсь це заради того щоб по дорожче продати бо враховуючи як засмутився Володимир коли його не відпустили, не думаю щоб він без обіцянки продовжив контракт. Але підписувати контракт з Динамо без клаусули це тупо 
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+2
FunnyCat_____
Прекрасное решение
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0
Diesel
пихда ще одному таланту...
дуже шкода. 
в 27 він крім туреччини ні кому не буде потрібен.
В був шанс стати футболістом.
А в сухому залишку буде радіти голам в вората інгульця та оболоні
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-2
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