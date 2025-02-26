ОФИЦИАЛЬНО. Бражко и Динамо приняли решение после сорванного трансфера

Украинский полузащитник Владимир Бражко и «Динамо» приняли решение о будущем.

Футбольный клуб «Динамо» заключил новый контракт с 23-летним футболистом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Владимир дебютировал в первой команде «Динамо» в конце июля 2023 года, проведя перед этим сезон в аренде в луганской «Заре». В составе «бело-синих» за неполных два сезона провел 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»