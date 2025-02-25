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Англия
25 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:08
3676
6

Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира

Мохамед Салах привлекает внимание миланского «Интера»

25 февраля 2025, 19:07 | Обновлено 25 февраля 2025, 19:08
3676
6
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ведет переговоры с одним из сильнейших клубов Европы, сообщает El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист ведет переговоры с миланским «Интером», который очень сильно заинтересован в бесплатном трансфере игрока. Между двумя сторонами произошли первые контакты, но до официального предложения еще далеко.

Контракт Мохамеда с английским грандом истекает летом 2025 года, контактов по продлению соглашения пока что не было, а вариант с итальянским грандом на данный момент является наиболее приоритетным.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 38 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 21 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик может покинуть «Рому».

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Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Интер Милан Ливерпуль
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 6
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Burevestnik
 Салах подстригся - стал играть лучше.
сбреет бороду - получит залотой мячик.
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+1
Serhii P.
Який "Інтер", ви серйозно? В нього реальних варіанти три: "Ліверпуль" (тому що грає за них вже багато років), "ПСЖ" (мають гроші, щоб задовольнити фінансові вимоги Саллаха + можливість залишитися у Європі), саудити (зрозуміло чому).
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+1
Lulinnha
Интер ? Не думаю что там соответствующие условия с Ливерпулем по нынешнему контракту. Спекуляции это. 
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0
AK.228
Нахрена им этот немытый!?
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-4
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