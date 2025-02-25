Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ведет переговоры с одним из сильнейших клубов Европы, сообщает El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист ведет переговоры с миланским «Интером», который очень сильно заинтересован в бесплатном трансфере игрока. Между двумя сторонами произошли первые контакты, но до официального предложения еще далеко.

Контракт Мохамеда с английским грандом истекает летом 2025 года, контактов по продлению соглашения пока что не было, а вариант с итальянским грандом на данный момент является наиболее приоритетным.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 38 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 21 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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