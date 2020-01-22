24-й тур
Челси
2:2
Арсенал
21.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Суперразвязка на Стэмфорд Бридж: Арсенал в меньшинстве вырвал ничью у Челси

«Канониры» дважды проигрывали, но сумели добыть ничейный результат

  • 22.01.2020 00:10
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  • 1 комментарий
Суперразвязка на Стэмфорд Бридж: Арсенал в меньшинстве вырвал ничью у Челси
© twitter.com/arsenal

В поединке 24-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 2:2.

Первую угрозу в матче создали хозяева поля, когда после удара головой Абрахама свою реакцию продемонстрировал Лено. А в середине первого тайма большие неприятности для «канониров» создал Мустафи. Ошибкой защитника сполна воспользовался Абрахам, который обыграл Лено и выбежал на пустые ворота. Спасать ситуацию бросился бывший игрок «синих» Давид Луис, сбивший форварда «Челси». Арбитр показал нарушителю красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо. Вскоре едва не удвоил преимущество хозяев поля Хадсон-Одои, но Лено снова сыграл надежно.

Во второй половине встречи подопечные Фрэнка Лэмпарда ожидаемо завладели территориальным преимуществом, а гости сконцентрировались на проведении контратак. И одна из них стала роковой для «Челси»: угловой у ворот гостей завершился выносом Мустафи, и мяч попал к Мартинелли, который на крейсерской скорости промчал к штрафной соперников, отправив снаряд точно в угол.

Хозяева поля с таким развитием событий мириться не стали, увеличив давление на владения соперников. Был близок к успеху Баркли, но свою команду в очередной раз выручил Лено. Впрочем, и голкипер «Арсенала» был бессилен, когда Аспиликуэта замкнул прострел Хадсона-Одои. Реакция «какнониров» была мгновенной: затяжная атака гостей завершилась точным ударом Бельерина.

Приносить победу «Челси» должен был Батшуайи, который слишком коряво пробил с линии вратарской. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2.

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

«Челси» – «Арсенал» – 2:2

Жоржиньо (28, с пенальти), Сесар Аспиликуэта (84) – Габриэл Мартинелли (63), Эктор Бельерин (87)

Эмерсон (21), Андреас Кристенсен (59) – Маттео Гюэндузи (76)

Давид Луис (26, фол последней надежды)

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич (Росс Баркли, 66), Жоржиньо, Н'Голо Канте (Мэйсон Маунт, 69), Виллиан (Миши Батшуайи, 79), Тэмми Абрахам, Каллум Хадсон-Одои

Запас: Вилфредо Кабальеро, Курт Зума, Маркос Алонсо, Педро Родригес

«Арсенал»: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Давид Луис, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Месут Озил (Маттео Гюэндузи, 55), Букайо Сака, Николя Пепе (Роб Холдинг, 81), Габриэл Мартинелли (Джозеф Уиллок, 91), Александр Ляказетт

Запас: Дамиан Мартинес, Даниель Себальос, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Эдвард Нкетиа

Арбитр: Стюарт Атвелл

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 22.01.2020 00:33
    0
    Безглузде застаріле вилучення Луїза - якщо пеналь, гравцю жовта!
    Арсенал круто два рази відігрався, було видно, що команда у прямому сенсі знає що робити на полі.
    Артета виглядає живо, позитивно, не те, що перекошений Емері; в цьому теж є плюс для команди.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 22.01.2020 00:33
    0
    Безглузде застаріле вилучення Луїза - якщо пеналь, гравцю жовта!
    Арсенал круто два рази відігрався, було видно, що команда у прямому сенсі знає що робити на полі.
    Артета виглядає живо, позитивно, не те, що перекошений Емері; в цьому теж є плюс для команди.
    Ссылка
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