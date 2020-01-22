Челси – Арсенал – 2:2. Видео голов и обзор матча

В центральном поединке 24-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью со счетом 2:2.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Челси - Арсенал
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Эктор Бельерин (Арсенал).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
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Источник — YouTube
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