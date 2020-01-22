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21.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Фрэнк ЛЭМПАРД: «У Челси должно было быть еще 10 очков в таблице»

Главный тренер «Челси» считает, что нужно работать над реализацией моментов

  • 22.01.2020 02:59
  • 148 просмотров
  • 1 комментарий
Фрэнк ЛЭМПАРД: «У Челси должно было быть еще 10 очков в таблице»
© Twitter. Фрэнк Лэмпард
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард был шокирован, когда его команда дважды упустила лидерство против «Арсенала», игравшего вдесятером, причем «канониры» нанесли только два удара в матче на «Стэмфорд Бридж» (2:2):
 
«Мы на четвертой позиции в АПЛ, и это выглядит довольно неплохо, но у нас должно быть еще как минимум 10 очков. Когда вы ведете 2:1 за 5 минут до конца, надо соблюдать основные правила. Мы подарили им их первый гол, и второй был необязательным.
 
Это старая история, когда создаешь большое количество моментов, но не реализуешь их, и мы должны работать над этим.
 
Первый гол соперника был забит, когда Н'Голо Канте поскользнулся. Но это была не та ошибка, которая стоила нам очков. Это произошло на краю нашей половины поля, потому что игроки бежали вперед, когда им следовало бежать назад».
 
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Источник — The Sun

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.01.2020 03:23
    0
    Да что там. Выше Ливера должны быть
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 22.01.2020 03:23
    0
    Да что там. Выше Ливера должны быть
    Ссылка
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