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  4. Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
WTA
26 февраля 2025, 10:30 |
381
1

Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде

Поединок 1/8 финала начнется 26 февраля в 22:00 по Киеву

26 февраля 2025, 10:30 |
381
1
Ангелина Калинина – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
Коллаж Sport.ua

26 февраля, во втором раунде теннисного турнира в мексиканской Мериде между собой сыграют Ангелина Калинина и Дарья Сэвилл. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Ангелина Калинина

Текущий сезон складывается не лучшим образом для украинской теннисистки, на ее счету 7 побед в 13 противостояниях. Самым успешным был турнир в Брисбене, там Калининой удалось добраться до полуфинала.

В Мериде спортсменка начала с непростой победы над француженкой Леолья Жанжан – 6:4, 1:6, 6:1. Пусть упомянутая соперница и занимала место во второй сотне мирового рейтинга, выигрыш важен тем, что Ангелине удалось прервать серию из трех поражений подряд.

Состав на этом турнире нельзя назвать звездным, можно играть и проходить любую соперницу. Лично Калининой важно показывать свой теннис на протяжении всего матча, а также не теряться в ключевые моменты. Спортсменка имеет шанс отомстить сопернице за свою землячку Марту Костюк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Дарья Сэвилл

Бывшая Гаврилова пока проводит слабый сезон, так как на ее счету всего 5 побед в 12 поединках. Этот мексиканский турнир пока самый успешный для спортсменки, так как она впервые в сезоне одержала три победы кряду. Австралийка начала борьбу с квалификации, где прошла Эллен Перес и Варвару Лепченко.

В первом же круге Сэвилл попалась соперница из топ-20 – Марта Костюк. В первом сете была сложная борьба, Дарья удачнее сыграла в решающих розыгрышах, одержав победу со счетом 6:4. Тяжелее было во второй партии, где австралийка уступала 0:3, но потом сравняла счет. Сложной была ситуация при 5:6, так как украинка подавала на сет, но и тут удалось отыграть три сетбола и дотянуть до тай-брейка, где Сэвилл выиграла 8:6, что и позволило праздновать итоговую победу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было осенью 2023 года на турнире в Пекине, тогда в двух партиях Калининой удалось одержать победу – 6:2, 7:6.

Прогноз

Обе теннисистки в этом сезоне не впечатляют стабильностью, небольшим фаворитом на бумаге считается украинка.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Калининой – 1,55, успех Сэвилл – 2,32. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю напряженного матча, который может завершиться с любым исходом, считаю уместной ставку тотал больше 21,5 гейма за 1,85.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
26.02.2025 -
22:00
Дарья Сэвилл
Тотал больше 21.5 1.85 Сделать ставку
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 26 февраля
Ангелина Калинина Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Мерида прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Гра двох бадмінтоністок, прогноз цілком доречен.
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