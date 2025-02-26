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Кубок Турции
Трабзонспор
26.02.2025 19:30 - : -
Ризеспор
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Турция
26 февраля 2025, 06:40 |
31
0

Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции

Поединок состоится 26 февраля в 19:30 по Киеву

26 февраля 2025, 06:40 |
31
0
Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

26 февраля на «Шенол Гюнеш» пройдет матч 3-го тура группового этапа кубка Турции, в котором «Трабзонспор» встретится с «Ризеспором». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Трабзонспор

Команда недавно напомнила о своей истории и амбициях, после паузы почти в три десятилетия взяв чемпионский титул. Да и в прошлом сезоне получилось неплохо - закончили на третьем месте. Но в нынешнем все изначально пошло наперекосяк: вылет из еврокубков уже на стадии квалификации, слабый старт в чемпионате. На тренерский пост вернуля Шенол Гюнеш, но как минимум волшебного преображения не произошло.

Исправить ситуацию пытались активностью на трансферном рынке. Причем из Шахтера выдернули Сикана, а потом и Зубкова. Но пока что кардинального улучшения не наблюдается. Впрочем, Газиантеп победили в прошлом туре 3:2. И первые голы забивали с передач Батагова и Зубкова. Ну, хотя бы в кубке выиграли у Аланьяспора дома при 2:2 на поле Эрзин Беледие.

Ризеспор

Клуб тоже представляет черноморское побережье, но куда скромнее своего соседа. В 2023-м году он в очередной раз вышел из Первой Лиги, со второго места. И достойно провел первый сезон на более высоком уровне, собрав ровно 50 очков и заняв 9-е место в итоговой таблице.

Сейчас Ильхану Палуту и его подопечным сложнее, они опустились в нижнюю часть таблицы, проигрывая каждый второй поединок в Суперлиге. Но об угрозе вылета речи не идет. Тем более что в прошлом туре получилось выиграть 3:2 у Самсунспора на его поле. Так что можно сосредоточить силы и внимание как раз на кубке. Пробившись в групповой раунд, так начали с поражения Фатих Карагюмрюк на выезде. Но потом обыграли дома 2:1 Анкарагюджу, показав настрой побороться за выход в плей-офф.

Статистика личных встреч

3:1 в ноябре стали уже четвертой кряду победой Ризеспора над соседом.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что у подопечных Шенола Гюнеша дома получится добиться победы. Но с учетом того, какими зрелищными были последние туры в исполнении клубов, ставим на тотал больше 2,5 голов. Betking оценивает такой исход коэффициентом 1,85.

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор
26 февраля 2025 -
19:30
Ризеспор
Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку
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Ризеспор Трабзонспор Кубок Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Даниил Сикан Александр Зубков Арсений Батагов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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