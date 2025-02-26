Без шансов. Трабзонспор с тремя украинцами легко выиграл кубковый матч

Состоялся матч Кубка Турции между Трабзонспором и Ризеспором. В стартовом составе хозяев вышли украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Трабзонспор выиграл со счетом 5:2, однако никто из украинцев результативными действиями не отметился. Зубкова заменили на 38-й минуте (вероятно, травма), а Батагов и Сикан провели полный матч.

Команда в группе A Кубка Турции лидирует с 7 очками после трех туров.

Кубок Турции. Групповой этап

Трабзонспор – Ризеспор 5:2

Голы: Лундстрам, 14, Вишча, 41, Менди, 45, Чем, 59, Бенза, 83 – Юречка, 63 (с пен), Хойер, 89