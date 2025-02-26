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Кубок Турции
Трабзонспор
26.02.2025 19:30 – FT 5 : 2
Ризеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
26 февраля 2025, 21:45 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:51
1271
0

Без шансов. Трабзонспор с тремя украинцами легко выиграл кубковый матч

Команда забила пять голов

26 февраля 2025, 21:45 | Обновлено 26 февраля 2025, 21:51
1271
0
Без шансов. Трабзонспор с тремя украинцами легко выиграл кубковый матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч Кубка Турции между Трабзонспором и Ризеспором. В стартовом составе хозяев вышли украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Трабзонспор выиграл со счетом 5:2, однако никто из украинцев результативными действиями не отметился. Зубкова заменили на 38-й минуте (вероятно, травма), а Батагов и Сикан провели полный матч.

Команда в группе A Кубка Турции лидирует с 7 очками после трех туров.

Кубок Турции. Групповой этап

Трабзонспор – Ризеспор 5:2
Голы: Лундстрам, 14, Вишча, 41, Менди, 45, Чем, 59, Бенза, 83 – Юречка, 63 (с пен), Хойер, 89

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Трабзонспор – Ризеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Трабзонспор Ризеспор Кубок Турции по футболу Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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