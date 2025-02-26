К матчу готовы. Сикан, Зубков и Батагов выйдут в старте против Ризеспора

В среду, 26 февраля, пройдут матчи 3-го тура Кубка Турции.

Лидер группы А «Трабзонспор» на своем стадионе «Папара Парк» будет принимать клуб «Ризеспор». Начало поединка намечено на 19:30.

В стартовом составе хозяев выйдут три украинских футболиста: Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Перед началом встречи в турнирной таблице группы А «Трабзонспор» занимает первую строчку (4 пункта), тогда как «Ризеспор» находится на третьем месте (3 балла).

Стартовый состав «Трабзонспора» на матч против клуба «Ризеспор»