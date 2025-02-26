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Турция
26 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:19
58
0

К матчу готовы. Сикан, Зубков и Батагов выйдут в старте против Ризеспора

26 февраля пройдет матч Кубка Турции

26 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:19
58
0
К матчу готовы. Сикан, Зубков и Батагов выйдут в старте против Ризеспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В среду, 26 февраля, пройдут матчи 3-го тура Кубка Турции.

Лидер группы А «Трабзонспор» на своем стадионе «Папара Парк» будет принимать клуб «Ризеспор». Начало поединка намечено на 19:30.

В стартовом составе хозяев выйдут три украинских футболиста: Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.

Перед началом встречи в турнирной таблице группы А «Трабзонспор» занимает первую строчку (4 пункта), тогда как «Ризеспор» находится на третьем месте (3 балла).

Стартовый состав «Трабзонспора» на матч против клуба «Ризеспор»

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Даниил Сикан Арсений Батагов Александр Зубков чемпионат Турции по футболу стартовые составы Трабзонспор Ризеспор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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