Турция26 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:19
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К матчу готовы. Сикан, Зубков и Батагов выйдут в старте против Ризеспора
26 февраля пройдет матч Кубка Турции
26 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:19
58
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В среду, 26 февраля, пройдут матчи 3-го тура Кубка Турции.
Лидер группы А «Трабзонспор» на своем стадионе «Папара Парк» будет принимать клуб «Ризеспор». Начало поединка намечено на 19:30.
В стартовом составе хозяев выйдут три украинских футболиста: Даниил Сикан, Александр Зубков и Арсений Батагов.
Перед началом встречи в турнирной таблице группы А «Трабзонспор» занимает первую строчку (4 пункта), тогда как «Ризеспор» находится на третьем месте (3 балла).
Стартовый состав «Трабзонспора» на матч против клуба «Ризеспор»
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