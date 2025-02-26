ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал легионера. Оригинально представили

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании нигерийского нападающего албанского «Партизани» Кристиана Мба.

Отмечается, что контракт 25-летнего футболиста с клубом Первой лиги будет действовать в течение следующих трех с половиной лет.

Кристиан Мба родился в нигерийском городе Асаба. На профессиональном уровне играл за косовский клуб «Трепча 89» (18 матчей, 10 голов) и албанский «Партизани» (63 матча, 15 голов).

В «Металлисте 1925» будет выступать под 80-м номером.

Интересно, что «Партизани» объявил об уходе Кристиана Мба в «Металлист 1925» еще в начале января, но харьковчане только сейчас подтвердили трансфер и представили игрока с помощью оригинального видеоролика.