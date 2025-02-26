Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал легионера. Оригинально представили
Украина. Первая лига
26 февраля 2025, 17:02 |
805
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал легионера. Оригинально представили

Кристиан Мба подписал контракт с харьковчанами

26 февраля 2025, 17:02 |
805
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал легионера. Оригинально представили
ФК Металлист 1925. Кристиан Мба

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании нигерийского нападающего албанского «Партизани» Кристиана Мба.

Отмечается, что контракт 25-летнего футболиста с клубом Первой лиги будет действовать в течение следующих трех с половиной лет.

Кристиан Мба родился в нигерийском городе Асаба. На профессиональном уровне играл за косовский клуб «Трепча 89» (18 матчей, 10 голов) и албанский «Партизани» (63 матча, 15 голов).

В «Металлисте 1925» будет выступать под 80-м номером.

Интересно, что «Партизани» объявил об уходе Кристиана Мба в «Металлист 1925» еще в начале января, но харьковчане только сейчас подтвердили трансфер и представили игрока с помощью оригинального видеоролика.

По теме:
В Динамо детально пояснили, почему гостевой матч с Ворсклой сыграют в Киеве
НАЗАРЕНКО: «Надо было найти момент, и мы его нашли»
ОФИЦИАЛЬНО. По объективным причинам. Матч Ворскла – Динамо сыграют в Киеве
трансферы Первая лига Украины Партизани Тирана Металлист 1925 чемпионат Албании по футболу чемпионат Украины по футболу видео
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
Футбол | 26 февраля 2025, 08:56 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26 февраля 2025, 02:20 0
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

В Европе заговорили о возвращении россии в футбол. Как это может случиться
Футбол | 26.02.2025, 16:16
В Европе заговорили о возвращении россии в футбол. Как это может случиться
В Европе заговорили о возвращении россии в футбол. Как это может случиться
ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
Футбол | 26.02.2025, 13:41
ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
ФОТО. Самая сексуальная футболистка снялась в купальнике. Красота
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Футбол | 25.02.2025, 20:57
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Ставлю задачу Мба забить 20 мячей в первом сезоне в УПЛ. Знаю ему это под силу!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 1
Бокс
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
25.02.2025, 08:44 1
Футбол
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 7
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 16
Бокс
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
26.02.2025, 00:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем