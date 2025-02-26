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Англия
26 февраля 2025, 18:47 | Обновлено 26 февраля 2025, 18:49
321
0

Неожиданный вариант. Экс-вратарь Арсенала может перебраться в Челси

«Пенсионеры» следят за ситуацией Аарона Рэмсдейла

26 февраля 2025, 18:47 | Обновлено 26 февраля 2025, 18:49
321
0
Неожиданный вариант. Экс-вратарь Арсенала может перебраться в Челси
IMAGO. Аарон Ремсдейл

Ключевой вратарь «Саутгемптона» Ааарон Рэмсдейл в летнее трансферное окно может перейти к лондонскому «Челси».

Действующий контракт голкипера со «святыми» рассчитан до лета 2028 года, однако в случае вылета «Саутгемптона» из АПЛ – Ааарон покинет расположение команды, прописанной в договоре.

«Пенсионеры» пока только заинтересованы во вратаре, однако никаких действий для покупки «Челси» не предпринимает.

К «Саутгемптону» Рэмсдейл присоединился летом 2024 года и за это время голкипер отыграл 21 матч за «святых».

Ранее Ааарон представлял цвета другой лондонской команды, «Арсенала». Именно за «канониров» вратарь отыграл наибольшее количество поединков в своей карьере – 89 матчей.

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Аарон Рэмсдейл Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: The Mirror
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