Неожиданный вариант. Экс-вратарь Арсенала может перебраться в Челси

Ключевой вратарь «Саутгемптона» Ааарон Рэмсдейл в летнее трансферное окно может перейти к лондонскому «Челси».

Действующий контракт голкипера со «святыми» рассчитан до лета 2028 года, однако в случае вылета «Саутгемптона» из АПЛ – Ааарон покинет расположение команды, прописанной в договоре.

«Пенсионеры» пока только заинтересованы во вратаре, однако никаких действий для покупки «Челси» не предпринимает.

К «Саутгемптону» Рэмсдейл присоединился летом 2024 года и за это время голкипер отыграл 21 матч за «святых».

Ранее Ааарон представлял цвета другой лондонской команды, «Арсенала». Именно за «канониров» вратарь отыграл наибольшее количество поединков в своей карьере – 89 матчей.