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Англия
26 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:19
286
0

ВИДЕО. Невероятное чудо техники. Как выглядит новый автобус Ньюкасла

Сороки представили новый командный дом на колесах

26 февраля 2025, 19:14 | Обновлено 26 февраля 2025, 19:19
286
0
ВИДЕО. Невероятное чудо техники. Как выглядит новый автобус Ньюкасла
ФК Ньюкасл

Английский клуб «Ньюкасл» представил новый командный автобус, поражающий своим комфортом и современным оснащением.

Новый автобус «Ньюкасла» выглядит действительно роскошно и отвечает самым высоким стандартам комфорта. В салоне предусмотрены удобные кресла с индивидуальными настройками, современные мультимедийные системы и специальные зоны отдыха. Дом на колесах содержит кухню, а также современную ванную комнату.

Этот автобус станет новым уровнем комфорта для игроков и тренерского штаба во время выездных матчей АПЛ. Клуб позаботился обо всем необходимом, чтобы футболисты могли восстановиться после напряженных матчей.

Фанаты сорок в соцсетях сравнили автобус с салоном частного самолета. «Ньюкасл» продолжает делать серьезные нововведения, чтобы войти в элиту английского футбола.

ВИДЕО. Невероятное чудо техники. Как выглядит новый автобус Ньюкасла

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Ньюкасл автобусы видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Ньюкасл
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