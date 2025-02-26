Английский клуб «Ньюкасл» представил новый командный автобус, поражающий своим комфортом и современным оснащением.

Новый автобус «Ньюкасла» выглядит действительно роскошно и отвечает самым высоким стандартам комфорта. В салоне предусмотрены удобные кресла с индивидуальными настройками, современные мультимедийные системы и специальные зоны отдыха. Дом на колесах содержит кухню, а также современную ванную комнату.

Этот автобус станет новым уровнем комфорта для игроков и тренерского штаба во время выездных матчей АПЛ. Клуб позаботился обо всем необходимом, чтобы футболисты могли восстановиться после напряженных матчей.

Фанаты сорок в соцсетях сравнили автобус с салоном частного самолета. «Ньюкасл» продолжает делать серьезные нововведения, чтобы войти в элиту английского футбола.

ВИДЕО. Невероятное чудо техники. Как выглядит новый автобус Ньюкасла