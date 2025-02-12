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Сборная УКРАИНЫ
12 февраля 2025, 05:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 05:59
940
0

ФОТО. Как будет выглядеть новый автобус сборной Украины после тюнинга

Сборная Украины получит брендированный автобус от спонсора

12 февраля 2025, 05:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 05:59
940
0
ФОТО. Как будет выглядеть новый автобус сборной Украины после тюнинга
УАФ

На отчетной пресс-конференции Украинской ассоциации футбола (УАФ) представлен концепт нового автобуса для национальной сборной Украины.

Новое транспортное средство, которое команда получила от спонсора AWT Бавария, уже припарковано у Дома футбола. Впрочем, пока автобус еще нуждается в финальном тюнинге, чтобы соответствовать сине-желтому стилю сборной.

Ожидается, что в ближайшее время у сборной Украины появится новый партнер, который и передал автобус для национальной команды. На пресс-конференции был показан дизайн брендирования, который получит транспортное средство.

Так что уже скоро футболисты будут путешествовать на собственном фирменном автобусе, оформленном в национальных цветах.

ФОТО. Как будет выглядеть новый автобус сборной Украины после тюнинга

ВИДЕО. Пресс-конференция УАФ

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фото автобусы сборная Украины по футболу Андрей Шевченко пресс-конференция
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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