На отчетной пресс-конференции Украинской ассоциации футбола (УАФ) представлен концепт нового автобуса для национальной сборной Украины.

Новое транспортное средство, которое команда получила от спонсора AWT Бавария, уже припарковано у Дома футбола. Впрочем, пока автобус еще нуждается в финальном тюнинге, чтобы соответствовать сине-желтому стилю сборной.

Ожидается, что в ближайшее время у сборной Украины появится новый партнер, который и передал автобус для национальной команды. На пресс-конференции был показан дизайн брендирования, который получит транспортное средство.

Так что уже скоро футболисты будут путешествовать на собственном фирменном автобусе, оформленном в национальных цветах.

ФОТО. Как будет выглядеть новый автобус сборной Украины после тюнинга

ВИДЕО. Пресс-конференция УАФ