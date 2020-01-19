В поединке 23-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле вырвал победу у «Челси». Решающий гол «сороки» забили на четвертой компенсированной арбитром минуте.
«Ньюкасл» – «Челси» – 1:0
Хейден (94)
Хейден – Эмерсон.
«Ньюкасл»: Дубравка – Крафт (Ш. Лонгстафф, 71), Фернандес, Лассельс, Кларк, Виллемс (Ритчи, 12) – Альмирон, Хейден, Шелви (М. Лонгстафф, 85), Сен-Максимен – Жоэлинтон
«Челси»: Аррисабалага – Джеймс (Эмерсон, 75), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта – Канте, Жоржиньо, Маунт (Баркли, 68) – Хадсон-Одои, Абрахам (Батшуайи, 80), Виллиан
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|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Айзек Хэйден (Ньюкасл).
Источник — Sport.ua
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