В 23-м туре английской Премьер-лиги центральным поединком, безусловно, будет матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Однако и другие встречи ожидаются не менее интересными. В субботу, например, на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» будет принимать «Челси».

Это 166-я официальная очная дуэль команд. Пока что преимущество у столичного коллектива: 73 победы против 53-х. И сейчас «синие» тоже являются фаворитами матча. Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали неплохой ход. После поражения от «Саутгепмтона» в Боксинг дэй «Челси» одержал 3 победы и ничью. Команда идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Да и вообще смотрится неплохо в наступившем году. Постепенно возвращаются в строй травмированные: Н'Голо Канте вполне может оказаться в заявке, а Рубен Лофтус-Чик и Маркос Алонсо близки к возвращению в строй.

У «сорок» дела не так хороши. 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате может скрасить только кубковая победа, но добыта она была не над самым сильным соперником – «Рочдейлом». Лазарет команды переполнен: Стив Брюс может недосчитаться 9-х (!) игроков. Единственное светлое пятно на этом фоне – Мигель Альмирон. В последних семи поединках парагваец забил 4 гола, в том числе – в трех последних встречах отметился забитыми мячами. Так что, похоже, начинает отрабатывать вложенные деньги. Напомним, год назад он перебрался в стан «сорок» за рекордные для клуба 20 млн фунтов из американской «Атланты Юнайтед».

Однако вряд ли усилий одного Альмирона хватит хозяевам, чтобы добыть положительный результат. «Ньюкасл» всего на 5 очков отдалился от зоны вылета, и рискнем спрогнозировать, что этот разрыв вряд ли увеличится. Скорее «синие», как и в последний свой визит на «Сент-Джеймс Парк», одержат победу.

Ориентировочные составы:

«Ньюкасл»: Дубравка - Хайден, Фернандес, Ласселлс, Лежен, Виллемс - Ритчи, Шелви, Ш. Лонгстафф, Альмирон - Жоэлинтон.

«Челси»: Аррисабалага - Джеймс, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта - Баркли, Жоржиньо, Ковачич - Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам.

18 января, суббота