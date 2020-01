ФОТО. Непобедимый! Зидан-тренер выиграл все свои 9 финалов

В качестве тренера французский специалист Зинедин Зидан в главных матчах не уступил ни разу: 9 финалов – 9 побед!

Зидан-тренер выиграл 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, 2 клубных ЧМ, 2 Суперкубка Испании.

