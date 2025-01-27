Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Войцех Щенсны теперь будет номером один в каталонском клубе
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик принял решение провести кадровые изменения в команде.
По информации испанского издания Mundo Deportivo, немецкий тренер решил, что теперь стартовым вратарем в команде будет поляк Войцех Щенсны, а испанцу Иньяки Пеньи будет отведена роль резервного стража ворот. Окончательно убедил Флика последний матч «сине-гранатовых» против «Валенсии» (7:1).
Пенья начал играть стабильно в стартовом составе после травм Марка-Андре тер Штегена, однако в последних матчах его постепенно начал вытеснять из стартового состава Щенсны.
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