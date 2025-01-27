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Испания
27 января 2025, 20:54 |
716
1

Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны

Войцех Щенсны теперь будет номером один в каталонском клубе

27 января 2025, 20:54 |
716
1
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик принял решение провести кадровые изменения в команде.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, немецкий тренер решил, что теперь стартовым вратарем в команде будет поляк Войцех Щенсны, а испанцу Иньяки Пеньи будет отведена роль резервного стража ворот. Окончательно убедил Флика последний матч «сине-гранатовых» против «Валенсии» (7:1).

Пенья начал играть стабильно в стартовом составе после травм Марка-Андре тер Штегена, однако в последних матчах его постепенно начал вытеснять из стартового состава Щенсны.

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Войцех Щенсны Иньяки Пенья Ханс-Дитер Флик Марк-Андре тер Штеген Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Gargantua81
та против Бенфики он конечно выдающийся матч провел
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