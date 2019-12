ФОТО. Эвертон показал проект нового стадиона

«Эвертон» презентовал проект нового стадиона.

Арену должны начать строить в 2020-м году. Стадион будет вмещать 52 тысячи зрителей. Сооружение появится в Ливерпуле, в портовом районе Брэмли-Мур Док.

Новый стадион должны построить к сезону 2022/23.

🤩 | More images of the stunning design we have planned for Bramley-Moore Dock. 💙



Detailed planning application will be submitted today. #EFC pic.twitter.com/VHPYsQ7EqS