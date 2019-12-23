ФОТО. Эвертон показал проект нового стадиона

«Эвертон» презентовал проект нового стадиона.
Арену должны начать строить в 2020-м году. Стадион будет вмещать 52 тысячи зрителей. Сооружение появится в Ливерпуле, в портовом районе Брэмли-Мур Док.
Новый стадион должны построить к сезону 2022/23.
🤩 | More images of the stunning design we have planned for Bramley-Moore Dock. 💙— Everton (@Everton) December 23, 2019
Detailed planning application will be submitted today. #EFC pic.twitter.com/VHPYsQ7EqS
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Источник — Sport.ua
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