Мадрид или Париж. Трудный выбор для одного из лучших игроков в мире

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации СМИ, велика доля вероятности, что нидерландский футболист летом перейдет в другой топ-клуб. Перед ним стоит непростой выбор – на столе в Ван Дейка уже есть предложения он французского «ПСЖ» и мадридского «Атлетико».

В этом сезоне Ван Дейк провел 41 матч, забил три гола и сделал один ассист. Ранее от подписания Ван Дейка отказалась «Барселона».