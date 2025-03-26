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  4. Мадрид или Париж. Трудный выбор для одного из лучших игроков в мире
Испания
26 марта 2025, 00:40 |
265
0

Мадрид или Париж. Трудный выбор для одного из лучших игроков в мире

Вирджил ван Дейк может летом сменить клуб

26 марта 2025, 00:40 |
265
0
Мадрид или Париж. Трудный выбор для одного из лучших игроков в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Вірджил ван Дейк

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации СМИ, велика доля вероятности, что нидерландский футболист летом перейдет в другой топ-клуб. Перед ним стоит непростой выбор – на столе в Ван Дейка уже есть предложения он французского «ПСЖ» и мадридского «Атлетико».

В этом сезоне Ван Дейк провел 41 матч, забил три гола и сделал один ассист. Ранее от подписания Ван Дейка отказалась «Барселона».

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Вирджил ван Дейк трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы ПСЖ трансферы АПЛ Атлетико Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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