26 марта на Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес пройдет матч 14-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Парагвая. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не пробивалась на прошлый мундиаль. Но поработала над ошибками так, что выдала невероятную беспроигрышную серию. Она началась еще с товарищеских матчей 2022-го года, длилась в первых турах новой квалификации. Только в финале Копа Америка ее прервали. И то Аргентина единственный гол забил в экстра-тайме.

Вот осенью сборная все же столкнулась с серьезными проблемами. В сентябре была ничья с Перу, в октябре - уступили в Боливии. Но тогда это чередовали с победами, а осень закончили поражениями от Уругвая и Эквадора. В 2025-м году колумбийцы сначала отправились в Бразилию. Там Луис Диас сровнял после быстрого пропущенного, и были шансы на ничью, но в концовке ухитрились упустить Винисиуса Жуниора.

Парагвай

Сборная не пробивается на чемпионаты мира после 2010-го года. Но в поначалу были еще хороши в формате Копа Америка. Потом и там сдали позиции, настолько, что в прошлогоднем турнире проиграли всем трем соперникам, сначала Колумбии и Бразилии, а потом даже Коста-Рике - конечно же, после этого закончили выступления в Соединенных Штатах.

В квалификации парагвайцы в 2023-м году взяли одну победу и 5 очков в 6 поединках. Но резко прибавили после возобновления розыгрыша, прошлой осенью. Вышло победить на своем поле даже у Бразилии и Аргентине, а также Венесуэлы, но при этом были ничьи на выезде, с Уругваем и Эквадором (по 0:0) и, напоследок, в Боливии. В прошлом туре с Чили дома оформили минимальную победу за счет единственного гола Альдерете.

Статистика личных встреч

Колумбийцы не проигрывают вот уже шесть матчей кряду. И победили во всех трех крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной борьбы. Хозяева поля в целом явно сильнее, и должны тут оформлять победу с любым счетом над потенциальным конкурентом (коэффициент - 1,6).