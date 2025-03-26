Колумбия – Парагвай – 2:2. Гол на первой минуте. Видео голов и обзор

В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

На Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес в Барранкилье сборная Колумбии сыграла вничью с командой Парагвай (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяевам удалось открыть счет игры уже на 1-й минуте благодаря голу Луиса Диаса. Затем на 11-й минуте преимущество удвоил Джон Дуран. Однако забитые мячи Хуниора Алонсо и Хулио Энсисо принесли Парагваю ничью.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

14-й тур, 25-26 марта

Колумбия – Парагвай – 2:2

Голы: Луис Диас, 1, Дуран, 11 – Алонсо, 45+4, Энкисо, 62

Видеообзор матча