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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Колумбия
26.03.2025 02:00 – FT 2 : 2
Парагвай
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 11:28 |
89
0

Колумбия – Парагвай – 2:2. Гол на первой минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 11:28 |
89
0
Колумбия – Парагвай – 2:2. Гол на первой минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 26 марта состоялись матчи 14-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

На Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес в Барранкилье сборная Колумбии сыграла вничью с командой Парагвай (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяевам удалось открыть счет игры уже на 1-й минуте благодаря голу Луиса Диаса. Затем на 11-й минуте преимущество удвоил Джон Дуран. Однако забитые мячи Хуниора Алонсо и Хулио Энсисо принесли Парагваю ничью.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки

14-й тур, 25-26 марта

Колумбия – Парагвай – 2:2

Голы: Луис Диас, 1, Дуран, 11 – Алонсо, 45+4, Энкисо, 62

Видеообзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Парагвай).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хуниор Алонсо (Парагвай).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Колумбия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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