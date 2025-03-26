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26 марта 2025, 00:59 |
121
0

ФОТО. Роналду провел романтичное свидание с Джорджиной сразу после матча

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели милое свидание

26 марта 2025, 00:59 |
121
0
ФОТО. Роналду провел романтичное свидание с Джорджиной сразу после матча
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес поделилась фотографией со свидания с Криштиану Роналду в Instagram-сторис.

На снимке – Криштиану Роналду отдыхает берегу моря в ресторане с Джорджиной Родригес после выхода Португалии в полуфинал Лиги наций.

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После поражения от Дании в первом четвертьфинальном матче португальцы реабилитировались, выиграв 5:2 в дополнительное время и прошли дальше.

На следующий день Роналду наслаждался обедом на пляже с Джорджиной, которая поделилась его фото в Instagram с подписью: «Мой вид».

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фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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