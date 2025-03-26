ФОТО. Роналду провел романтичное свидание с Джорджиной сразу после матча
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели милое свидание
Джорджина Родригес поделилась фотографией со свидания с Криштиану Роналду в Instagram-сторис.
На снимке – Криштиану Роналду отдыхает берегу моря в ресторане с Джорджиной Родригес после выхода Португалии в полуфинал Лиги наций.
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После поражения от Дании в первом четвертьфинальном матче португальцы реабилитировались, выиграв 5:2 в дополнительное время и прошли дальше.
На следующий день Роналду наслаждался обедом на пляже с Джорджиной, которая поделилась его фото в Instagram с подписью: «Мой вид».
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