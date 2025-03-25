Магда Линетт – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами начнут матчи 1/4 финала.

В 20:15 запланирован старт встречи между Магдой Линетт (Польша, WTA 34) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 7). Поединок пройдет 2-м запуском на STADIUM после игры Монфис – Корда.

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Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Линетт.

Победительница матча далее сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Чжэн Циньвень.

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