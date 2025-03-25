Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Магда Линетт – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 марта 2025, 20:02 | Обновлено 25 марта 2025, 20:07
249
0

Магда Линетт – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами

25 марта 2025, 20:02 | Обновлено 25 марта 2025, 20:07
249
0
Магда Линетт – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

25 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами начнут матчи 1/4 финала.

В 20:15 запланирован старт встречи между Магдой Линетт (Польша, WTA 34) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 7). Поединок пройдет 2-м запуском на STADIUM после игры Монфис – Корда.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Линетт.

Победительница матча далее сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Чжэн Циньвень.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ига СВЕНТЕК: «В итоге получился хороший матч против Свитолиной»
Элина Свитолина – Ига Свентек. Достойная борьба. Видеообзор матча
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Магда Линетт Жасмин Паолини смотреть онлайн WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Футбол | 25 марта 2025, 17:57 26
Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины

Украинская молодежка впервые за 23 с лишним года проиграла сверстникам из Польши

Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 09:29 1
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии

Хацкевич выделил Матвиенко, Сватка, Забарного, Судакова, Гуцуляка и Ваната

Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Футбол | 24.03.2025, 22:25
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 07:48
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
Теннис | 25.03.2025, 00:55
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Майами. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 5
Футбол
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 11
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 393
Футбол
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
24.03.2025, 17:14 52
Хоккей
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
24.03.2025, 10:57 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 7
Другие виды
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем