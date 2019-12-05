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ФОТО ДНЯ. Свитолина показала новую экипировку от Nike

Уровень стиля – максимальный

  • 05.12.2019 20:03
  • 3008 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО ДНЯ. Свитолина показала новую экипировку от Nike
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала новую экипировку от Nike, которая создана в коллаборации дизайнера Вирджила Абло и итальянского бренда одежды Off-White.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ perspective “ 👁👁🌍 @nike @nikewomen X @off____white @virgilabloh

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 05.12.2019 21:23
    +2
    "создана в коллаборации дизайнера Вирджила Абло и итальянского бренда одежды Off-White"
    ----------------------
    во прям так и в коллаборации.... а слово "сотрудничество" разве запретили?
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 05.12.2019 20:18
    -1
    Від фабрик "Трёхгорная мануфактура"чи "Большевичка"більше підходить
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 05.12.2019 21:23
    +2
    "создана в коллаборации дизайнера Вирджила Абло и итальянского бренда одежды Off-White"
    ----------------------
    во прям так и в коллаборации.... а слово "сотрудничество" разве запретили?
    Ссылка
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