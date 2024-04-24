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  4. Элина Свитолина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 апреля 2024, 22:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:34
566
0

Элина Свитолина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде

24 апреля 2024, 22:30 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:34
566
0
Элина Свитолина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка сразится против Сары Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Викторией Азаренко (№26 WTA) или Татьяной Марией (№67 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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