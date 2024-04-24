Элина Свитолина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Мадриде
25 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда украинка сразится против Сары Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Викторией Азаренко (№26 WTA) или Татьяной Марией (№67 WTA).
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