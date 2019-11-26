Свитолина и Ястремская заявились на турнир в Брисбене

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на хардовый турнир серии Премьер, который пройдет в австралийском городе Брисбен.
Из первой десятки в заявке шесть теннисисток. Кроме Свитолиной это: Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова и Кики Бертенс.
Турнир в Брисбене в 2020- году стартует на неделю позже и пройдет с 6 по 12 января.
Напомним, в 2019-м году в финале Брисбена играла еще одна украинка Леся Цуренко. Свитолина побеждала в Брисбене в 2018-м.
Заявочный список здесь.
Источник — Twitter
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