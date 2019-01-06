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Цуренко проиграла финал в Брисбене

Вторая ракетка Украины не смогла дожать Плишкову во втором сете и уступила в финальной партии

  • 06.01.2019 11:22
  • 5304 просмотра
  • 14 комментариев
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Цуренко проиграла финал в Брисбене
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) не cмогла выиграть турнир серии Премьер в Брисбене. В главном матче украинка в трех сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой (№8 WTA).
 
Во втором гейме финальной партии украинка подвернула лодыжку, после чего шансы на победу практически испарились. Отметим, что в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.
 
Брисбен. Финал
Леся Цуренко (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 5:7, 2:6
 
Сегодня мы увидели настоящий финальный матч женского тура. Здесь было все, кроме стабильно высокого уровня игры. Цуренко должна была выигрывать, но проиграла сама себе.
 
Первую партию украинка провела в лучших традициях нового сезона: 81% процент первой подачи, контроль Плишковой на задней линии и лучшие показатели во всем. Хотя с самого начала было заметно, что Леся сегодня чаще ошибается. Впрочем, Каролина допускали не меньше ошибок и это не отразилось на результате стартовой партии. Также хорошим знаком было то, что Цуренко при единственной потере своей подачи сразу же сделала обратный брейк, это вселяло уверенность в результате.
 
 
На старте второго сета Леся выиграла 9 очков подряд и даже комментаторы уже не сомневались, что поединок закончится за каких-то 10-15 минут. В четвертом гейме она проиграла свою подачу после того, как Плишкова выиграла, наверное, первый свой челлендж. До этого именно Леся несколько раз находила ошибки линейных, что очень сильно злило Плишкову, в конца первого сета после одного из таких моментов даже пострадала ракетка. Но в пятом гейме Цуренко снова собралась и оформила обратный брейк.
 
Начало конца наступило в девятом гейме. Леся вышла подавать на матч и проиграла свою подачу под ноль из-за своих же ошибок. Она перестала подавать первую и спешила в розыгрышах, постоянно ошибаясь по длине. Плишкова тонко почувствовала слабину и выиграла четыре гейма подряд, сравняв счет.
 
 
В третьем сете все стало совсем плохо. Чешка повела 2:0, а Леся травмировалась. Все это до боли напомнило прошлые сезоны. К чести Цуренко, она еще немного поборолась в финальном сете, выиграв 2 гейма и даже один раз зацепилась на приеме. Но на большее ее не хватило. Сегодня победила более опытная на таких стадиях Каролина, а Леся получила громадный опыт и пищу для размышлений. Счастье было так близко и играла она очень недурно, нужно было только приложить больше усилий в концовке второго сета.
 
 
 
С понедельника Цуренко поднимется на 24-е место в рейтинге WTA, установив личный рекорд.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 06.01.2019 12:00
    -3
    vizuals, 06.01.2019 11:50
    Так и я ясно намекнул, что не считаю Итоговый чем то сильно меньшим, чем ТБШ, что подтверждается турнирными баллами, количеством матчей, и призовыми. Обыграть пять топовых соперниц подряд - такого почти не бывает на ТБШ.
    Підсумковий турнір - на порядок нижче за будь-який турнір Великого Шолому.
    Всі це знають, хоча нікому не заборонено думати по-іншому.
    Ніхто не применшує заслуг тієї ж Світоліної у низці турнірів рівня Прем'єр 5 чи того ж минулорічного підсумкового турніру, де вона справді вигравала у сильних суперниць.
    Але на найпрестижніших світових турнірах з тенісу вона була і поки лишається овочем.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.01.2019 11:50
    +1
    Clyde С., 06.01.2019 11:43
    Я ж ясно написав, що у кожного свій моральний бар'єр.
    Минулорічний підсумковий турнір - це не турнір Великого Шолому.
    Якщо Світоліна цьогоріч хоча б у півфінал одного з ТВШ вийде - заберу свої слова назад.
    Так и я ясно намекнул, что не считаю Итоговый чем то сильно меньшим, чем ТБШ, что подтверждается турнирными баллами, количеством матчей, и призовыми. Обыграть пять топовых соперниц подряд - такого почти не бывает на ТБШ.
    Ссылка
    Володимир Дуць
    online
      Володимир Дуць, 06.01.2019 11:49
    0
    Сан Саныч, 06.01.2019 11:42
    Не хватило селёнок до жать Цаплю во втором сете
    "Сан Саныч", Вам скільки років. Судячи з риторики - років 13. А як Ви "величаєте" себе улюбленого?
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 06.01.2019 11:43
    -3
    vizuals, 06.01.2019 11:37
    Чепуха какая. Забыл октябрь 2018-го. Кто стал чемпионом года?
    Я ж ясно написав, що у кожного свій моральний бар'єр.
    Минулорічний підсумковий турнір - це не турнір Великого Шолому.
    Якщо Світоліна цьогоріч хоча б у півфінал одного з ТВШ вийде - заберу свої слова назад.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 06.01.2019 11:42
    +2
    Не хватило селёнок до жать Цаплю во втором сете
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.01.2019 11:40
    +6
    Сам турнір у Брісбені такий собі симпатичний: вболівальників багато на трибунах, ТОПи з задоволенням сюди приїздять на старті сезону.
    Ще вчора було видно як Леся хвилювалася в вирішальні моменти в кінцівках сетів із Осакою. Нічого страшного сьогодні не сталось, таке трапляється часто з багатьма спортсменами, особливо в жіночому тенісі. Лесі здоров'я.
    Хотілося б звісно щоб форумчани були більш коректними у своїх судженнях про наших дівчат, а то в нас від любові до ненависті лише 1 вдалий/програний матч. Але часто люди чи почали цікавитися тенісом ну зовсім нещодавно, чи взагалі просто заточені під зроблені ставки в БК,починаючи ставити різні не коректні кліше.
    Перемог, удачі і здоров'я нашим дівчатам у довгому виснасливому тенісному сезоні.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.01.2019 11:37
    -2
    Clyde С., 06.01.2019 11:35
    Всі українські тенісистки морально слабкі.
    Хто більше, хто менше. Хто у фіналах, хто на ТБШ, хто взагалі раз через раз.
    Чепуха какая. Забыл октябрь 2018-го. Кто стал чемпионом года?
    Ссылка
    Clyde С.
    online
      Clyde С., 06.01.2019 11:35
    -3
    Всі українські тенісистки морально слабкі.
    Хто більше, хто менше. Хто у фіналах, хто на ТБШ, хто взагалі раз через раз.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.01.2019 11:35
    -2
    Эля, если не ошибаюсь, ни одного финала не проиграла, но она - топ-игрок. Леся, при всем уважении, пока выше уровня "отличный середняк" не поднималась. Но имеет шансы.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 06.01.2019 11:31
    +7
    Спасибо Лесе отличный турнир! Во втором сете а не понял что произошло Леся сама буквально воскресила Каролину, которая фактически была уже вне игры
    Ссылка
    svv72
      svv72, 06.01.2019 11:27
    +9
    Травма до физической была психологической при счете 5-3 во втором сете. Как бы там ни было ЛЕСЯ МОЛОДЕЦ жде м дальнейших побед!!!
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 06.01.2019 11:26
    -4
    Увы, но наш Lady-Terminator сломался.
    Ссылка
    totake
    online
      totake, 06.01.2019 11:26
    +7
    нічого, молодець Леся, успіхів надалі, всіх з Різдвом Христовим, веселих свят!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.01.2019 11:26
    +7
    К сожалению, оказалось, что полностью проблемы прошлого решить пока не удалось. Не хватило собранности на решающие геймы второго сета, а в третьем при неудачно складывающемся ходе игры вновь случилось повреждение. Значит, нужно продолжать работать над собой. Брисбен показал, что направление движения Леси правильное. Теперь нужно сниматься с Сиднея и готовиться к АО.
    Ссылка
    svv72
      svv72, 06.01.2019 11:27
    +9
    Травма до физической была психологической при счете 5-3 во втором сете. Как бы там ни было ЛЕСЯ МОЛОДЕЦ жде м дальнейших побед!!!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 06.01.2019 11:31
    +7
    Спасибо Лесе отличный турнир! Во втором сете а не понял что произошло Леся сама буквально воскресила Каролину, которая фактически была уже вне игры
    Ссылка
    totake
    online
      totake, 06.01.2019 11:26
    +7
    нічого, молодець Леся, успіхів надалі, всіх з Різдвом Христовим, веселих свят!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.01.2019 11:26
    +7
    К сожалению, оказалось, что полностью проблемы прошлого решить пока не удалось. Не хватило собранности на решающие геймы второго сета, а в третьем при неудачно складывающемся ходе игры вновь случилось повреждение. Значит, нужно продолжать работать над собой. Брисбен показал, что направление движения Леси правильное. Теперь нужно сниматься с Сиднея и готовиться к АО.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 06.01.2019 11:40
    +6
    Сам турнір у Брісбені такий собі симпатичний: вболівальників багато на трибунах, ТОПи з задоволенням сюди приїздять на старті сезону.
    Ще вчора було видно як Леся хвилювалася в вирішальні моменти в кінцівках сетів із Осакою. Нічого страшного сьогодні не сталось, таке трапляється часто з багатьма спортсменами, особливо в жіночому тенісі. Лесі здоров'я.
    Хотілося б звісно щоб форумчани були більш коректними у своїх судженнях про наших дівчат, а то в нас від любові до ненависті лише 1 вдалий/програний матч. Але часто люди чи почали цікавитися тенісом ну зовсім нещодавно, чи взагалі просто заточені під зроблені ставки в БК,починаючи ставити різні не коректні кліше.
    Перемог, удачі і здоров'я нашим дівчатам у довгому виснасливому тенісному сезоні.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 06.01.2019 11:42
    +2
    Не хватило селёнок до жать Цаплю во втором сете
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.01.2019 11:50
    +1
    Clyde С., 06.01.2019 11:43
    Я ж ясно написав, що у кожного свій моральний бар'єр.
    Минулорічний підсумковий турнір - це не турнір Великого Шолому.
    Якщо Світоліна цьогоріч хоча б у півфінал одного з ТВШ вийде - заберу свої слова назад.
    Так и я ясно намекнул, что не считаю Итоговый чем то сильно меньшим, чем ТБШ, что подтверждается турнирными баллами, количеством матчей, и призовыми. Обыграть пять топовых соперниц подряд - такого почти не бывает на ТБШ.
    Ссылка
    Володимир Дуць
    online
      Володимир Дуць, 06.01.2019 11:49
    0
    Сан Саныч, 06.01.2019 11:42
    Не хватило селёнок до жать Цаплю во втором сете
    "Сан Саныч", Вам скільки років. Судячи з риторики - років 13. А як Ви "величаєте" себе улюбленого?
    Ссылка
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