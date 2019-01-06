Цуренко проиграла финал в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) не cмогла выиграть турнир серии Премьер в Брисбене. В главном матче украинка в трех сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой (№8 WTA).
Во втором гейме финальной партии украинка подвернула лодыжку, после чего шансы на победу практически испарились. Отметим, что в девятом гейме второго сета Леся была в двух очках от победы на турнире.
Брисбен. Финал
Леся Цуренко (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 5:7, 2:6
Сегодня мы увидели настоящий финальный матч женского тура. Здесь было все, кроме стабильно высокого уровня игры. Цуренко должна была выигрывать, но проиграла сама себе.
Первую партию украинка провела в лучших традициях нового сезона: 81% процент первой подачи, контроль Плишковой на задней линии и лучшие показатели во всем. Хотя с самого начала было заметно, что Леся сегодня чаще ошибается. Впрочем, Каролина допускали не меньше ошибок и это не отразилось на результате стартовой партии. Также хорошим знаком было то, что Цуренко при единственной потере своей подачи сразу же сделала обратный брейк, это вселяло уверенность в результате.
На старте второго сета Леся выиграла 9 очков подряд и даже комментаторы уже не сомневались, что поединок закончится за каких-то 10-15 минут. В четвертом гейме она проиграла свою подачу после того, как Плишкова выиграла, наверное, первый свой челлендж. До этого именно Леся несколько раз находила ошибки линейных, что очень сильно злило Плишкову, в конца первого сета после одного из таких моментов даже пострадала ракетка. Но в пятом гейме Цуренко снова собралась и оформила обратный брейк.
Начало конца наступило в девятом гейме. Леся вышла подавать на матч и проиграла свою подачу под ноль из-за своих же ошибок. Она перестала подавать первую и спешила в розыгрышах, постоянно ошибаясь по длине. Плишкова тонко почувствовала слабину и выиграла четыре гейма подряд, сравняв счет.
В третьем сете все стало совсем плохо. Чешка повела 2:0, а Леся травмировалась. Все это до боли напомнило прошлые сезоны. К чести Цуренко, она еще немного поборолась в финальном сете, выиграв 2 гейма и даже один раз зацепилась на приеме. Но на большее ее не хватило. Сегодня победила более опытная на таких стадиях Каролина, а Леся получила громадный опыт и пищу для размышлений. Счастье было так близко и играла она очень недурно, нужно было только приложить больше усилий в концовке второго сета.
С понедельника Цуренко поднимется на 24-е место в рейтинге WTA, установив личный рекорд.
Источник — Sport.ua
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Всі це знають, хоча нікому не заборонено думати по-іншому.
Ніхто не применшує заслуг тієї ж Світоліної у низці турнірів рівня Прем'єр 5 чи того ж минулорічного підсумкового турніру, де вона справді вигравала у сильних суперниць.
Але на найпрестижніших світових турнірах з тенісу вона була і поки лишається овочем.
Минулорічний підсумковий турнір - це не турнір Великого Шолому.
Якщо Світоліна цьогоріч хоча б у півфінал одного з ТВШ вийде - заберу свої слова назад.
Минулорічний підсумковий турнір - це не турнір Великого Шолому.
Якщо Світоліна цьогоріч хоча б у півфінал одного з ТВШ вийде - заберу свої слова назад.
Ще вчора було видно як Леся хвилювалася в вирішальні моменти в кінцівках сетів із Осакою. Нічого страшного сьогодні не сталось, таке трапляється часто з багатьма спортсменами, особливо в жіночому тенісі. Лесі здоров'я.
Хотілося б звісно щоб форумчани були більш коректними у своїх судженнях про наших дівчат, а то в нас від любові до ненависті лише 1 вдалий/програний матч. Але часто люди чи почали цікавитися тенісом ну зовсім нещодавно, чи взагалі просто заточені під зроблені ставки в БК,починаючи ставити різні не коректні кліше.
Перемог, удачі і здоров'я нашим дівчатам у довгому виснасливому тенісному сезоні.
Хто більше, хто менше. Хто у фіналах, хто на ТБШ, хто взагалі раз через раз.
Хто більше, хто менше. Хто у фіналах, хто на ТБШ, хто взагалі раз через раз.
Ще вчора було видно як Леся хвилювалася в вирішальні моменти в кінцівках сетів із Осакою. Нічого страшного сьогодні не сталось, таке трапляється часто з багатьма спортсменами, особливо в жіночому тенісі. Лесі здоров'я.
Хотілося б звісно щоб форумчани були більш коректними у своїх судженнях про наших дівчат, а то в нас від любові до ненависті лише 1 вдалий/програний матч. Але часто люди чи почали цікавитися тенісом ну зовсім нещодавно, чи взагалі просто заточені під зроблені ставки в БК,починаючи ставити різні не коректні кліше.
Перемог, удачі і здоров'я нашим дівчатам у довгому виснасливому тенісному сезоні.
Минулорічний підсумковий турнір - це не турнір Великого Шолому.
Якщо Світоліна цьогоріч хоча б у півфінал одного з ТВШ вийде - заберу свої слова назад.
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