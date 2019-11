Илья МАРЧЕНКО: «Наверное, сезон для меня закончился»

«Когда вы не даете достаточно отдыха своему телу, оно напомнит о себе без предупреждения. Наверное, сезон для меня закончился. Увидимся в 2020 году», – написал Марченко в твиттере.

Напомним, Илья пропустил начало сезона из-за травмы, начав выступления только в апреле.

На челленджера в Финляндии Марченко снялся во втором сете матча первого круга.

When you don’t give enough rest to your body, it will take one itself without asking. The season probably over for me. See you in 2020...