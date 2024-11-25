«Я разочарован». Салах – про будущее в Ливерпуле

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал ситуацию с контрактом и свое будущее в «Ливерпуле»:

«Я не видел ни одного предложения от «Ливерпуля». Разочарован ли я? Да, я разочарован».

«Я в клубе много лет. Я люблю фанатов, а фанаты любят меня. Но эта ситуация не в моих руках и не в руках фанатов».

«Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения. Я больше вне клуба, чем в нем».

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 20 ассистов.

Салах попал в солидный топ.