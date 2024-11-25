Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я разочарован». Салах – про будущее в Ливерпуле
Англия
25 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 25 ноября 2024, 12:10
1557
0

«Я разочарован». Салах – про будущее в Ливерпуле

Мохамед Салах прокомментировал ситуацию с контрактом

25 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 25 ноября 2024, 12:10
1557
0
«Я разочарован». Салах – про будущее в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал ситуацию с контрактом и свое будущее в «Ливерпуле»:

«Я не видел ни одного предложения от «Ливерпуля». Разочарован ли я? Да, я разочарован».

«Я в клубе много лет. Я люблю фанатов, а фанаты любят меня. Но эта ситуация не в моих руках и не в руках фанатов».

«Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения. Я больше вне клуба, чем в нем».

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 20 ассистов.

Салах попал в солидный топ.

По теме:
Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Ливерпуль – 2:3. Как Салах героем стал. Видео голов и обзор
«Это будет конец для Сити». Кин – про судьбу чемпионства Англии
Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда Ювентуса может занять пост президента федерации футбола Италии
Футбол | 25 ноября 2024, 10:59 0
Экс-звезда Ювентуса может занять пост президента федерации футбола Италии
Экс-звезда Ювентуса может занять пост президента федерации футбола Италии

Алессандро Дель Пьеро готов поучаствовать в выборах

Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Футбол | 24 ноября 2024, 15:37 0
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко

Тарас Михалик считает, что «ветераны» еще могут помочь национальной команде

Голкипер Александрии выделил причины успеха команды в УПЛ
Футбол | 25.11.2024, 04:20
Голкипер Александрии выделил причины успеха команды в УПЛ
Голкипер Александрии выделил причины успеха команды в УПЛ
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Футбол | 24.11.2024, 23:34
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25.11.2024, 07:48
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.11.2024, 01:31
Бокс
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 65
Футбол
В Сингапуре состоялось открытие матча за звание чемпиона мира по шахматам
В Сингапуре состоялось открытие матча за звание чемпиона мира по шахматам
24.11.2024, 18:51 1
Другие виды
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
23.11.2024, 22:30
Футбол
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 06:23 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем