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Испания
23 ноября 2024, 16:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:41
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0

Конкурент Лунина возвращается. Куртуа попал в заявку Реала

Бельгийский голкипер восстановился от травмы

23 ноября 2024, 16:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 16:41
175
0
Конкурент Лунина возвращается. Куртуа попал в заявку Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

24 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».

Бельгийский вратарь «Королевского клуба» Тибо Куртуа попал в заявку на матч Чемпионата Испании. Звездный вратарь пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.

Конкурентом бельгийца в воротах является украинский вратарь Андрей Лунин. В пяти матчах, в которых украинец вышел в стартовом составе, «Реал» дважды победил и трижды потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти посоветовал Куртуа не играть против «Леганеса».

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма заявка
Іван Распутін Источник: ФК Реал Мадрид
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