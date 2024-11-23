Конкурент Лунина возвращается. Куртуа попал в заявку Реала
Бельгийский голкипер восстановился от травмы
24 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».
Бельгийский вратарь «Королевского клуба» Тибо Куртуа попал в заявку на матч Чемпионата Испании. Звездный вратарь пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.
Конкурентом бельгийца в воротах является украинский вратарь Андрей Лунин. В пяти матчах, в которых украинец вышел в стартовом составе, «Реал» дважды победил и трижды потерпел поражение.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти посоветовал Куртуа не играть против «Леганеса».
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2024
🆚 @CDLeganes#LeganésRealMadrid pic.twitter.com/XVTTlVoghD
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