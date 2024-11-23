Конкурент Лунина возвращается. Куртуа попал в заявку Реала

24 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».

Бельгийский вратарь «Королевского клуба» Тибо Куртуа попал в заявку на матч Чемпионата Испании. Звездный вратарь пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.

Конкурентом бельгийца в воротах является украинский вратарь Андрей Лунин. В пяти матчах, в которых украинец вышел в стартовом составе, «Реал» дважды победил и трижды потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти посоветовал Куртуа не играть против «Леганеса».