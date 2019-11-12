Хельсинки. Марченко вылетел в первом круге

Сегодня Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в помещении в Хельсинки встречался с местным теннисистом Патриком Никласом-Сальминеном.
Украинец проиграл первый сет со счетом 4:6, после чего отказался от продолжения матча во втором сете при счете 0:2. Матч продолжался 1 час и 3 минуты.
1-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Патрик Никлас-Сальминен (Финляндия) – 4:6, 0:2
В начале ноября Марченко вылетел в четвертьфинале турнира в Эккентале.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.