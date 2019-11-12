Хельсинки. Марченко вылетел в первом круге

Сегодня Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в помещении в Хельсинки встречался с местным теннисистом Патриком Никласом-Сальминеном.

Украинец проиграл первый сет со счетом 4:6, после чего отказался от продолжения матча во втором сете при счете 0:2. Матч продолжался 1 час и 3 минуты.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина) – Патрик Никлас-Сальминен (Финляндия) – 4:6, 0:2

В начале ноября Марченко вылетел в четвертьфинале турнира в Эккентале.