Эккенталь. Марченко вылетел в четвертьфинале

Он не достигнет топового уровня в Динамо, кто бы и что не говорил.

18:20 — Bumbarasch

Как их можно сравнивать?Разный стиль игры.они парят над всеми остальными!

18:13 — Predator

То есть чтоб Месси что-то доказать нужно шляться по всем клубам? ты или дебил или пеналду...

18:01 — Александр Бондарь

Что ты мочишь,забивать шикарные голы с двух метров?Это супер уникум?Сколько Кристина пенальти вы...