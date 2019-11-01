Эккенталь. Марченко вылетел в четвертьфинале

Сегодня в четвертьфинале хардового челленджера в немецком Эккентале Илья Марченко встречался со Стивом Дарсисом.
Украинский теннисист проиграл в напряженной трехсетовой битве. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.
1/4 финала
Стив Дарсис (Бельгия) – Илья Марченко (Украина) – 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3
Вчера в третьем раунде Марченко обыграл Зденека Коларжа.
Источник — Sport.ua
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