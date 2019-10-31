Эккенталь. Марченко вышел в четвертьфинал

19:31 — Zport.

Левый судья? павелка же под ахметовым. Поставили того судью, которого вы захотели.

19:31 — Zport.

Левый судья? павелка же под ахметовым. Поставили того судью, которого вы захотели.

19:31 — Zport.

Левый судья? павелка же под ахметовым. Поставили того судью, которого вы захотели.

19:29 — VAD

Не перепуганный удалил бы тебя в первом тайме

19:29 — Crassus1

Степану после окончания карьеры надо идти в судьи, чтоб всех пугать