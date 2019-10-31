Эккенталь. Марченко вышел в четвертьфинал

Украинский теннисист Илья Марченко (№256 WTA) вышел в 1/4 финала челленджера в Эккентале (Германия).
В матче третьего круга украинец в трех сетах одолел чеха Зденека Коларжа (№267 WTA).
Эккенталь. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Зденек Коларж (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:4
В 1/4 финала Марченко сразится против бельгийца Стива Дарси (№181 WTA).
Ранее Илья выиграл украинское дерби у Сергея Стаховского.
Источник — Sport.ua
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