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Эккенталь. Марченко вышел в четвертьфинал

Украинский теннисист одержал третью победу на челленджере в Германии

  • 31.10.2019 18:32
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Эккенталь. Марченко вышел в четвертьфинал
© Федерация тенниса Казахстана. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№256 WTA) вышел в 1/4 финала челленджера в Эккентале (Германия).
 
В матче третьего круга украинец в трех сетах одолел чеха Зденека Коларжа (№267 WTA).
 
Эккенталь. Третий круг
Илья Марченко (Украина) – Зденек Коларж (Чехия) – 5:7, 6:3, 6:4
 
В 1/4 финала Марченко сразится против бельгийца Стива Дарси (№181 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

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