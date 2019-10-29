Марченко обыграл Стаховского в украинском дерби на турнире в Германии

Илья Марченко обыграл Cергея Стаховского во втором круге турнира в немецком Эккентале.
Украинское дерби завершилось в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
2-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Илья Марченко (Украина) – (Австрия) – 4:6, 6:7 (3:7)
Ранее Марченко поднялся на 16 позиций в рейтинге АТР.
В 1/8 турнира Марченко сыграет с победителем матча Зденек Колар - Евгений Донской.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.