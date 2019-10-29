Марченко обыграл Стаховского в украинском дерби на турнире в Германии

18:50 — Андрей Овчаренко

Если Михайличенко не натупит, то скорее всего, ничья будет в основное время. А если замены будут ...

18:49 — Taran

Сразу видно, под кем этот сайт "ходит"...

18:46 — kvlad200760

Мені цікаво сайт дає перемогу Динамо а букмекери ставлять на Шахтар!Цікаво хто з них дурний?