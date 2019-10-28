Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 16 позиций, Нисикори выпал из топ-10

В обновленном рейтинге ATP произошло несколько изменений. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 8-ю позицию. Также в 10-ку вошел Маттео Берреттини, который вытеснил из топ-10 Кеи Нисикоры, который теперь 11-й. Продолжает возглавлять мировой рейтинг Новак Джокович.

Среди украинцев продолжает подниматься в рейтинге Илья Марченко. На прошлой неделе теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Бресте, что позволило ему преодолеть еще 16 позиций в туре. Теперь Илья занимает 256-е место.