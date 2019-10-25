Брест. Марченко вылетел в четвертьфинале

Сегодня Илья Марченко в четвертьфинале челленджера в Бресте в двух сетах проиграл представителю Словакии Норберту Гомбошу. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.
1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Норберт Гомбош (Словакия) – 4:6, 2:6
Вчера на пути к четвертьфиналу Марченко обыграл Нино Сердарушича.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.