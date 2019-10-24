Марченко вышел в 1/4 финала турнира в Бресте

32-летний украинский теннисист Илья Марченко пробился в четвертьфинал турнира в белорусском Бресте.
В поединке 1/8 финала Марченко в двух сетах победил 22-летнего хорвата Нино Сердарушича — 6:4, 7:6 (4).
Поединок длился 1 час 46 минут.
В 1/4 финала турнира в Бресте Марченко встретится с 29-летним словацким теннисистом Норбертом Гомбошем (АТР 119).
Источник — Sport.ua
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