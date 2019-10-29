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Барти завершит сезон первой ракеткой мира

Австралийка Эшли Барти гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA по итогам сезона

  • 29.10.2019 16:23
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Барти завершит сезон первой ракеткой мира
© WTA. Эшли Барти

Сегодня Эшли Барти во втором туре Итогового турнира WTA проиграла Кики Бертенс.

Несмотря на это, австралийка сегодня обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона:

Для того, чтобы завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA, ей было достаточно просто принять участие во всех трех матчах группового этапа Итогового турнира – даже за поражение теннисисткам начисляют по 125 очков.

Первый матч против Белинды Бенчич Барти выиграла, поэтому обеспечила себе первую строчку рейтинга уже сейчас, после второго матча.

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