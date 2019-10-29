Барти завершит сезон первой ракеткой мира

Сегодня Эшли Барти во втором туре Итогового турнира WTA проиграла Кики Бертенс.

Несмотря на это, австралийка сегодня обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона:

Year-end World Number 👆



Despite her loss vs Kiki Bertens at #WTAFinas, Ashleigh Barty will finish the year as World No.1. Congrats @ashbarty! pic.twitter.com/r8TKD08U2K — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 29, 2019

Для того, чтобы завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA, ей было достаточно просто принять участие во всех трех матчах группового этапа Итогового турнира – даже за поражение теннисисткам начисляют по 125 очков.

Первый матч против Белинды Бенчич Барти выиграла, поэтому обеспечила себе первую строчку рейтинга уже сейчас, после второго матча.