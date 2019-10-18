Барти практически обеспечила себе первое место по итогам года

Первая ракетка мира Эшли Барти с огромной долей вероятности завершит год на вершине мирового рейтинга.

Для этого австралийке нужно сыграть все три поединка группового этапа на Итоговом турнире в Шэньчжэне. Барти будет достаточно даже трех поражений, ведь за них также начисляются очки.

На данный момент Эшли опережает ближайшую конкурентку на 1161 очко. Три поражения принесут ей 375 очков (125*3). Таким образом, разница будет составлять 1536 очков, что больше, чем награда за победу на Итоговом турнире (1500 – в случае всех выигранных матчей).