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Барти практически обеспечила себе первое место по итогам года

Только травма может помешать австралийке финишировать первой

  • 18.10.2019 12:44
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Барти практически обеспечила себе первое место по итогам года
© WTA. Эшли Барти
Первая ракетка мира Эшли Барти с огромной долей вероятности завершит год на вершине мирового рейтинга.
 
Для этого австралийке нужно сыграть все три поединка группового этапа на Итоговом турнире в Шэньчжэне. Барти будет достаточно даже трех поражений, ведь за них также начисляются очки.
 
На данный момент Эшли опережает ближайшую конкурентку на 1161 очко. Три поражения принесут ей 375 очков (125*3). Таким образом, разница будет составлять 1536 очков, что больше, чем награда за победу на Итоговом турнире (1500 – в случае всех выигранных матчей).
 
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Источник — Twitter

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