Итоговый турнир WTA. Барти обыграла Бенчич

В матче Красной группы на Итоговом турнире WTA стартовали австралийка Эшли Барти и швейцарка Белинда Бенчич.
Барти одержала волевую победу, проиграв первый сет. Встреча красной группы продолжалась 1 час 58 минут.
Красная группа. Первый тур
Эшли Барти (Австралия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 5:7, 6:1, 6:2
Напомним, ранее в этой группе японка Наоми Осака одержала победу в трех сетах над чешкой Петрой Квитовой.
Источник — Sport.ua
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