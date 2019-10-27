Осака обыграла Квитову в стартовом матче Итогового турнира

Сегодня поединком Красной группы Наоми Осака – Петра Квитова стартовал Итоговый турнир WTA. Первый же матч получился драматичным и напряженным.
Осака одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 40 минут.
Красная группа. Первый тур
Наоми Осака (Япония) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (1), 4:6, 6:4
Во втором матче Красной группы сегодня встретятся Эшли Барти и Белинда Бенчич.
Источник — Sport.ua
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