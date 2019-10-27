Осака обыграла Квитову в стартовом матче Итогового турнира

13:41 — ternow

Пара действительно сильно отличается от " одиночки": и далеко не факт, что в " одиночке" Людмила ...

13:16 — Sashamar

Людмила парница. Вот есть теннисистки, которым комфортно именно в паре, и ничего плохого тут нет....