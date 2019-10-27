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Осака обыграла Квитову в стартовом матче Итогового турнира

Японка выиграла напряженную трехсетовую битву

  • 27.10.2019 13:36
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Осака обыграла Квитову в стартовом матче Итогового турнира
© WTA. Наоми Осака

Сегодня поединком Красной группы Наоми Осака – Петра Квитова стартовал Итоговый турнир WTA. Первый же матч получился драматичным и напряженным.

Осака одержала победу в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 40 минут.

Красная группа. Первый тур

Наоми Осака (Япония) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (1), 4:6, 6:4

Во втором матче Красной группы сегодня встретятся Эшли Барти и Белинда Бенчич.

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Источник — Sport.ua

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