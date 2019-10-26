Наоми Осака – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 27 октября, состоятся поединки первого тура в Красной группе на Итоговом турнире WTA.
Соревнования одиночного разряда откроет матч Наоми Осака (Япония, 3) – Петра Квитова (Чехия, 6). Время начала поединка – не ранее 10:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила Осака (финал AO-2018).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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