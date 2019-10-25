Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который состоится в Шэньчжэне.

Восемь лучших теннисисток гонки WTA были разделены на 2 группы – красную и фиолетовую, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.

Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.

Красная группа

Эшли Барти (Австралия)

Наоми Осака (Япония)

Петра Квитова (Чехия)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Фиолетовая группа

Каролин Плишкова (Чехия)

Бьянка Андрееску (Канада)

Симона Халеп (Румыния)

Элина СВИТОЛИНА (Украина)

Одиночный турнир стартует уже в это воскресенье, 27 октября. Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.