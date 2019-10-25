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Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA

Состоялась жеребьевка турнира в Шэньчжэне

  • 25.10.2019 14:55
  • 3299 просмотров
  • 8 комментариев
Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA
© WTA
Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который состоится в Шэньчжэне.
 
Восемь лучших теннисисток гонки WTA были разделены на 2 группы – красную и фиолетовую, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.
 
Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.
 
Красная группа
 
Эшли Барти (Австралия)
Наоми Осака (Япония)
Петра Квитова (Чехия)
Белинда Бенчич (Швейцария)
 
Фиолетовая группа
 
Каролин Плишкова (Чехия)
Бьянка Андрееску (Канада)
Симона Халеп (Румыния)
Элина СВИТОЛИНА (Украина)
 
Одиночный турнир стартует уже в это воскресенье, 27 октября. Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.
 
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.10.2019 15:33
    0
    З перших двох пар випали найгірші варіанти. З Квітовою грати не хотілося б, але Халеп не сильно краще. Важливо буде, в якому вона зараз стані, бо здоров'я румунці до кінця року зазвичай не вистачає. Але в будь-якому випадку, вихід до півфіналу стане великою несподіванкою.
    Цікаво, у якій формі Б'янка і чи зможе вона знову рознести усіх топів.
    Ссылка
    vital
      vital, 25.10.2019 15:25
    0
    Vlad Ltava, 25.10.2019 15:09
    Халеп перемагала не один раз , а Андреєску чудом відскочила на Індіана - Уелсі . Так що будем посмотреть .
    Андреєску тіньовий фаворит Підсумкового, бо в неї з ТОП-10 особисті зустрічі в районі +10 / -1 (єдина поразка від Осаки), а в останніх особистих зустрічах Халеп перемагала Елю, можна сказати що в півфіналі Віму просто декласувала.
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    DidOk
      DidOk, 25.10.2019 15:21
    0
    "лапті" Світоліній... Буде три поразки
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    vital
      vital, 25.10.2019 15:18
    +3
    Ну такий собі поганенький, для мене найгірший жереб: бо з усіх 3-х перших пар рейтингу випали саме ті суперниці, яких я не бажав Світоліній, вважаючи їх менш зручними для Еліни.
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    Martin Riggs
      Martin Riggs, 25.10.2019 15:11
    +3
    на перший погляд все дуже погано, але того року було ще гірше. Будемо дивитися
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    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 25.10.2019 15:09
    +4
    Ярослав 999, 25.10.2019 14:57
    В Плішкової можна виграти,але в Халеп і Андреєску ні
    Халеп перемагала не один раз , а Андреєску чудом відскочила на Індіана - Уелсі . Так що будем посмотреть .
    Ссылка
    Андрій Федейко
      Андрій Федейко, 25.10.2019 15:02
    +3
    Нормальний розклад, двом треба помститися за півфінали цьогорічні, - успіхів!!!!
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 25.10.2019 14:57
    -1
    В Плішкової можна виграти,але в Халеп і Андреєску ні
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 25.10.2019 15:09
    +4
    Ярослав 999, 25.10.2019 14:57
    В Плішкової можна виграти,але в Халеп і Андреєску ні
    Халеп перемагала не один раз , а Андреєску чудом відскочила на Індіана - Уелсі . Так що будем посмотреть .
    Ссылка
    vital
      vital, 25.10.2019 15:18
    +3
    Ну такий собі поганенький, для мене найгірший жереб: бо з усіх 3-х перших пар рейтингу випали саме ті суперниці, яких я не бажав Світоліній, вважаючи їх менш зручними для Еліни.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 25.10.2019 15:11
    +3
    на перший погляд все дуже погано, але того року було ще гірше. Будемо дивитися
    Ссылка
    Андрій Федейко
      Андрій Федейко, 25.10.2019 15:02
    +3
    Нормальний розклад, двом треба помститися за півфінали цьогорічні, - успіхів!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 25.10.2019 15:33
    0
    З перших двох пар випали найгірші варіанти. З Квітовою грати не хотілося б, але Халеп не сильно краще. Важливо буде, в якому вона зараз стані, бо здоров'я румунці до кінця року зазвичай не вистачає. Але в будь-якому випадку, вихід до півфіналу стане великою несподіванкою.
    Цікаво, у якій формі Б'янка і чи зможе вона знову рознести усіх топів.
    Ссылка
    vital
      vital, 25.10.2019 15:25
    0
    Vlad Ltava, 25.10.2019 15:09
    Халеп перемагала не один раз , а Андреєску чудом відскочила на Індіана - Уелсі . Так що будем посмотреть .
    Андреєску тіньовий фаворит Підсумкового, бо в неї з ТОП-10 особисті зустрічі в районі +10 / -1 (єдина поразка від Осаки), а в останніх особистих зустрічах Халеп перемагала Елю, можна сказати що в півфіналі Віму просто декласувала.
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 25.10.2019 15:21
    0
    "лапті" Світоліній... Буде три поразки
    Ссылка
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