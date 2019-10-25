ФОТО. Свитолина побывала на гала-вечере перед Финалом WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала на торжественном открытии турнира под названием WTA Finals, который в этом году пройдет в Шэньчжэне.

Напомним, что 25-летняя украинка – действующая чемпионка турнира и уже третий раз подряд оказалась в числе восьми лучших теннисисток сезона.

Финал WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября.