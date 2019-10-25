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ФОТО. Свитолина побывала на гала-вечере перед Финалом WTA

Украинка в компании лучших теннисисток мира побывала на торжественном открытии турнира

  • 25.10.2019 12:32
  • 2685 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Свитолина побывала на гала-вечере перед Финалом WTA
© WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала на торжественном открытии турнира под названием WTA Finals, который в этом году пройдет в Шэньчжэне.
 
Напомним, что 25-летняя украинка – действующая чемпионка турнира и уже третий раз подряд оказалась в числе восьми лучших теннисисток сезона.
 
Финал WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 2019 @shiseido_corp @wtafinals lineup ⭐️🏆🎾

Публикация от WTA (@wta)

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    korsun_skif
      korsun_skif, 25.10.2019 13:59
    0
    Penalty, 25.10.2019 13:55
    Мне приятно, что следят за моими опечатками, значит правильно рассуждаю. Что касается того, что отсутствие внимания к задротам - это залог успеха, то моральная сторона состояния спортсмена очень важна, важно его восприятие мира и мнение бездарей и окружающих "доброжелателей". Особенно после Кубка Кремля или отношения Усика к Крыму или игры Ракицкого в России. А вот о том, что около 140 известных спортсменов страны сменили украинское гражданство за последние годы, а чемпионат УПЛ превратился в унылое зрелище действительно стоит поговорить, но ведь ни это интересует тыловых крыс патриотизма......
    та ти шо
    Ссылка
    Penalty
      Penalty, 25.10.2019 13:55
    -1
    Мне приятно, что следят за моими опечатками, значит правильно рассуждаю. Что касается того, что отсутствие внимания к задротам - это залог успеха, то моральная сторона состояния спортсмена очень важна, важно его восприятие мира и мнение бездарей и окружающих "доброжелателей". Особенно после Кубка Кремля или отношения Усика к Крыму или игры Ракицкого в России. А вот о том, что около 140 известных спортсменов страны сменили украинское гражданство за последние годы, а чемпионат УПЛ превратился в унылое зрелище действительно стоит поговорить, но ведь ни это интересует тыловых крыс патриотизма......
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.10.2019 13:42
    0
    Penalty, 25.10.2019 12:42
    Хороша, богата и теннесистка сегодняшней элиты. Задроты ее мало интересуют и это залог успехов.....
    Крайне подозрительная логика: отстутствие интереса к задротам, по-твоему, это залог успеха? Што?!
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 25.10.2019 12:52
    +7
    Penalty, 25.10.2019 12:42
    Хороша, богата и теннесистка сегодняшней элиты. Задроты ее мало интересуют и это залог успехов.....
    Шо , "теннесист" - ты в каком классе ?
    Ссылка
    Penalty
      Penalty, 25.10.2019 12:42
    -8
    Хороша, богата и теннесистка сегодняшней элиты. Задроты ее мало интересуют и это залог успехов.....
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 25.10.2019 12:40
    +1
    disiny5, 25.10.2019 12:39
    Эля, как всегда, выпендрилась
    штани на фарт одягнула)
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 25.10.2019 12:39
    +5
    Эля, как всегда, выпендрилась
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 25.10.2019 12:52
    +7
    Penalty, 25.10.2019 12:42
    Хороша, богата и теннесистка сегодняшней элиты. Задроты ее мало интересуют и это залог успехов.....
    Шо , "теннесист" - ты в каком классе ?
    Ссылка
    disiny5
      disiny5, 25.10.2019 12:39
    +5
    Эля, как всегда, выпендрилась
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 25.10.2019 12:40
    +1
    disiny5, 25.10.2019 12:39
    Эля, как всегда, выпендрилась
    штани на фарт одягнула)
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 25.10.2019 13:59
    0
    Penalty, 25.10.2019 13:55
    Мне приятно, что следят за моими опечатками, значит правильно рассуждаю. Что касается того, что отсутствие внимания к задротам - это залог успеха, то моральная сторона состояния спортсмена очень важна, важно его восприятие мира и мнение бездарей и окружающих "доброжелателей". Особенно после Кубка Кремля или отношения Усика к Крыму или игры Ракицкого в России. А вот о том, что около 140 известных спортсменов страны сменили украинское гражданство за последние годы, а чемпионат УПЛ превратился в унылое зрелище действительно стоит поговорить, но ведь ни это интересует тыловых крыс патриотизма......
    та ти шо
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 25.10.2019 13:42
    0
    Penalty, 25.10.2019 12:42
    Хороша, богата и теннесистка сегодняшней элиты. Задроты ее мало интересуют и это залог успехов.....
    Крайне подозрительная логика: отстутствие интереса к задротам, по-твоему, это залог успеха? Што?!
    Ссылка
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