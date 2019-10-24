Элина СВИТОЛИНА: «Финал со Стивенс – один из важнейших матчей в карьере»

Накануне Итогового турнира-2019 Элина Свитолина вспомнила прошлогодний турнир, который стал для нее триумфальным:

«Первый матч у меня был с Петрой Квитовой. Как для стартового поединка, это трудный матч. Я была в большом предвкушении, что сыграю на этом турнире, потому что я была близка к тому, чтобы не пройти квалификацию в Сингапур. Так что, я старалась просто показать лучшее, на что способна. В итоге, этот матч был потрясающим и я была счастлива, что победила.

Второй поединок против Каролины Плишковой был очень трудным. На Итоговом турнире ты стараешься выиграть все матчи, потому что никогда не знаешь, что может произойти в группе. И третий матч был против Каролин Возняцки, в котором мне нужно было выиграть один сет, чтобы пройти в полуфинал. Ситуация была довольна опасная, потому что я проиграла первую партию. Возняцки играла невероятно, а я была очень зла. Это было чрезвычайно трудно, пожалуй, это один из самых тяжелых матчей в моей карьере. Каждый матч в группе прибавлял мне уверенности в своих силах.

В полуфинале с Кики Бертенс я чувствовала небольшое облегчение, что вышла из группы. Каждый поединок был очень упорным и мне нужно было подталкивать себя еще и еще. Я была очень-очень довольна и счастлива, что выиграла и подала на матч.

Финал против Слоан Стивенс стал для меня одним из самых главных матчей в моей карьере. Мне бы хотелось лучше стартовать в этой игре. Слоан показывала отличный теннис, а я старалась вернуться в игру, проявить свои наилучшие волевые качества и в итоге я была за это вознаграждена. Это был один из самых лучших моментов в карьере и у меня все еще мурашки бегут, когда я смотрю видео матча. Для меня и моей команды это был особенный момент, он навсегда останется в моем сердце и в моей памяти».