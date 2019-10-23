ФОТО. Свитолина прибыла в Шэньчжэнь

11:56 — jekаfunny

слив месяца просто я наверное плохо в футболе разбираюсь потому что раз за разом уличаю ...

11:54 — trasher87 trasher87

Надо ещё выйти туда. Или вы списали Аталанту??

11:51 — Kovalenkobrevno

Возможно он уже отработал у кого-то в кабинете

11:48 — ВВВ

Пятов в Загребі відробить! Ну а те що психанув,то вірно,там вся команда психувала.

11:46 — ВВВ

Сорі вийшла помилка,просто швидко друкую.Дійсно 21 порушення проти 8 а жовтих майже порівну.Тобі ...