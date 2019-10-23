ФОТО. Свитолина прибыла в Шэньчжэнь

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибыла в Шэньчжэнь, где состоится Итоговый турнир WTA.
Украинка в этом году выступит в роли действующей чемпионки, поэтому Элине нужно будет защищать 1500 в мировой классификации. К слову, в версии рейтинга от 21 октября эти очки уже отняты.
Отметим, что турнир под названием WTA Finals стартует 27 октября, финальный поединок будет сыгран 3 ноября.
Источник — Instagram
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