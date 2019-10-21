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Рейтинг WTA. Свитолина потеряла четыре позиции, подъем Костюк

Первая ракетка Украины теперь занимает 8-е место

  • 21.10.2019 09:34
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Рейтинг WTA. Свитолина потеряла четыре позиции, подъем Костюк
© WTA. Элина Свитолина

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток. После Кубка Кремля в первой 10-ке произошли некоторые изменения. Украинка Элина Свитолина опустилась с четвертого на 8-е место. А чемпионка Кубка Кремля Белинда Бенчич с 10-й строчки вышла на 7-ю.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок Даяна Ястремская, которая на прошлой недели откатилась на 5 мест, в этот раз практически отыграла все свое отставание и сейчас поднялась на четыре места и теперь занимает 24-е. Также +12 позиций к рейтингу имеет Марта Костюк, которая вновь вошла в топ-150.

Украинки в топ-350 рейтинга WTA

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Источник — Sport.ua

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