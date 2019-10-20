Бенчич выиграла Кубок Кремля

А Александия не так и плохо смотрится, может еще принесет очков в копилку с лиги европы

Пока сбывается моё

Коли вона стартувала на переможному для неї РГ, теж була сорок якоюсь. Вона повернеться!

Не чекав якщо чесно. Їй би на Підсумковий готуватися)))

МЮ! Пора побеждать! Вперед к победе!

«УАФ– М а ф і я!»

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