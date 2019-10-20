Бенчич выиграла Кубок Кремля

Десятая ракетка мира Белинда Бенчич стала победительницей Премьера в Москве.
В матче за титул швейцарка в трех сетах одолела Анастасию Павлюченкову из России (№40 WTA).
Кубок Кремля. Финал
Белинда Бенчич (Швейцария) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3:6, 6:1, 6:1
Украинским болельщикам данный матч был интересен с точки зрения борьбы за окончательное место Элины Свитолиной в Чемпионской гонке. Победа Бенчич позволила ей обойти первую ракетку Украины и занять седьмое место, Элина, соответственно, опустилась на восьмую строчку.
При жеребьевке группового раунда Финала WTA Бенчич и Свитолина будут жеребится из одной пары, поэтому сыграют в разных группах.
Также отметим, что Павлюченкова не сумела обеспечить себе место на малом Итоговом турнире. После проигрыше Юлии Гёргес в Люксембурге последнее место займет Каролина Мухова из Чехии. Напомним, что выше Муховой находится Даяна Ястремская, которая также должна выступить в Чжухае.
Источник — Sport.ua
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