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Бенчич выиграла Кубок Кремля

Швейцарка обошла Свитолину в Чемпионской гонке

  • 20.10.2019 17:10
  • 1253 просмотра
  • 1 комментарий
Бенчич выиграла Кубок Кремля
© WTA. Белинда Бенчич
Десятая ракетка мира Белинда Бенчич стала победительницей Премьера в Москве.
 
В матче за титул швейцарка в трех сетах одолела Анастасию Павлюченкову из России (№40 WTA).
 
Кубок Кремля. Финал
Белинда Бенчич (Швейцария) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3:6, 6:1, 6:1
 
Украинским болельщикам данный матч был интересен с точки зрения борьбы за окончательное место Элины Свитолиной в Чемпионской гонке. Победа Бенчич позволила ей обойти первую ракетку Украины и занять седьмое место, Элина, соответственно, опустилась на восьмую строчку.
 
При жеребьевке группового раунда Финала WTA Бенчич и Свитолина будут жеребится из одной пары, поэтому сыграют в разных группах.
 
Также отметим, что Павлюченкова не сумела обеспечить себе место на малом Итоговом турнире. После проигрыше Юлии Гёргес в Люксембурге последнее место займет Каролина Мухова из Чехии. Напомним, что выше Муховой находится Даяна Ястремская, которая также должна выступить в Чжухае.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 20.10.2019 18:33
    0
    Не чекав якщо чесно. Їй би на Підсумковий готуватися)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.10.2019 18:33
    0
    Не чекав якщо чесно. Їй би на Підсумковий готуватися)))
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